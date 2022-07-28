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В экономическом кризисе, который всё явственнее даёт о себе знать в США виноват президент Джо Байден. А не российский лидер Владимир Путин, как это пытается представить его американский коллега. Об этом заявил бывший военный разведчик Скотт Риттер на одном из ютуб-каналов – передаёт РИА “Новости”.

По словам Риттера, США пытается навязывать свою волю многим странам, в том числе и Евросоюзу, и при этом не берёт во внимание, что у людей в этих странах могут быть свои интересы. Устанавливая свои правила Соединённые Штаты ведут себя, как избалованная сверхдержава, отметил бывший разведчик.

Он также заявил, что Россия под руководством Путина уже одержала победы над коллективным Западом по разным направлениям: в военной сфере, в экономике и политике.

В последнее время в США значительно увеличилась инфляция и выросли цены на нефтепродукты. В том числе и на бензин для населения. Американская пропаганда пытается возложить вину за это на Россию и лично президента Владимира Путина.

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