Большие деньги играют в политике Соединённых Штатов Америки слишком большую роль. Из-за этого властям не удаётся прийти к соглашению по некоторым жизненно важным вопросам в Конгрессе. И сама по себе демократия в США “сломана”. Об этом в эфире телеканала NBC заявил бывший вице-президент Соединённых Штатов Альберт Гор.

В качестве примеров Гор привёл неудачи в борьбе с изменениями климата или при принятии законов по запрету к широкой продаже штурмовых винтовок. В первом случае, рассказал бывший вице-президент, лоббисты, представляющие интересы компаний, которые занимаются добычей ископаемого топлива, благодаря большим финансовым вливаниям убеждают политиков и общество, что причин для волнения по поводу изменения климата нет. Хотя, по мнению Гора, это не так.

В своём выступлении на телеканале Гор также отметил, что сейчас в США у власти находится правительство, которое представляет интересы меньшинства населения страны.