Бывший военный разведчик ВС США Скотт Риттер объяснил, зачем украинская армия нанесла удар по Еленовской колонии. По его мнению, приказ на эту атаку поступил от высшего руководства страны.

Риттер заявил, что «азовцы» (боевики националистического полка «Азов», который запрещен в России) начали говорить на допросах и давать показания, что совершенно не устраивало Киев. Что именно они рассказывали, сейчас неизвестно, но можно предположить, что это была информация о приказах командования, о действиях нацбатов. Кроме того, «азовцы» могли делиться сведениями о том, как националистические идеи влияют на граждан Украины, что подставляло власти страны под удар.

Именно поэтому было принято решение уничтожить ненужных свидетелей. Тот факт, что ВСУ задействовали именно РСЗО HIMARS, подтверждает причастность киевского режима к обстрелу колонии. Ведь это оружие, недавно полученное украинской армией от Соединенных Штатов, не применяется по желанию командиров отдельных подразделений. Оно используется только по приказу высшего руководства, причем цели для ударов координируются США и их союзниками.