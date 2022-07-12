Пентагон оказывал прямое взаимодействие на ракетные удары ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

В результате обстрела, который произошел 11 июля, пострадало более 70 человек. В своем Telegram-канале бывший парламентарий отметил, что атака была не только произведена американским оружием, но и полностью скоординирована военными США.

Илья Кива опубликовал пост: «Ракетные удары ВСУ, по Новой Каховке, были спланированы и реализованы при прямом участии Пентагона — американское оружие, выбор цели и предоставление координат. Это в очередной раз доказывает, что США ведут открытую войну против русских людей. Выбранная тактика террора для освобожденных территорий — убийство и уничтожение инфраструктуры, направлена на создания хаоса и сеяния страха среди населения».

Бывший депутат отмечает, что украинские власти выполняют все, что им приказывают западные кураторы. Поэтому нельзя исключать, что такие же обстрелы, как произошли в Новой Каховке, будут продолжаться.