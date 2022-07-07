Ввод «миротворческих сил» Польши на территорию Украины будет означать вступление в прямое противостояние с Россией. Поэтому Североатлантический альянс не станет оказывать помощь Варшаве, уверен бывший польский парламентарий Матеуш Пискорский.

Он рассказал сайту “Украина.ру”, что власти Польши неоднократно заявляли о необходимости проведения миротворческой миссии на Украине. Однако НАТО выступает против такой инициативы, поэтому поддерживать Варшаву не рискнут даже самые близкие союзники.

Напомним, что согласно социологическим опросам, почти 60 процентов поляков поддерживают ввод войск на Украину. Но только при условии, если миротворческая операция будет организована ООН, Североатлантическим альянсом либо ЕС.

По мнению Пискорского, если Польша все же рискнет ввести войска, она окажется в состоянии войны с Россией на территории Украины. При этом она же и будет виновата, так как данная ситуация возникнет именно из-за ее действия. В этом случае НАТО не станет оказывать Варшаве какую-либо помощь, а постарается доказать, что не имеет никакого отношения к ее инициативам.