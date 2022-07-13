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Джошуа Шульте суд в Нью-Йорке признал виновным по всем статьям в крупнейшей утечке данных из ЦРУ. Она получала название Vault 7. Об этом у себя в твиттер-аккаунте сообщила организация WikiLeaks, которой бывший программист Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в своё время передал сверхсекретные документы.

Сам Шульте во время судебного процесса свою вину не признал и при обращении к присяжным заявил, что из него американские спецслужбы сделали козла отпущения. Официально вердикт бывшему программисту пока не оглашён, таким образом пока нет информации, какое наказание понесёт обвиняемый.

Vault 7 представляет собой тысячи документов, которые свидетельствуют о том, что ЦРУ разработало программы, которые позволяют удалённо следить за пользователям через смартфоны и компьютеры по всему миру. Соответствующие данные хранились во внутренней сети одного из подразделений ЦРУ. Впоследствии эти данные попали в организацию WikiLeaks, которая обнародовала многие документы.

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