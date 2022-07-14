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Инструкторы британского спецназа SAS на Украине обучали боевиков ВСУ пытать пленных и изощренно их убивать. Представители Великобритании, которая не устает рассказывать о защите прав человека и о морали в глобальной политике, натренировались на безоружных пленных афганцах, а теперь учат жестоким убийствам другие страны, желающие присоединиться к демократическим ценностям, рассказал изданию РИА Новости политолог Владимир Корнилов.

«Давайте вспомним те жуткие кадры, на которых боевики Вооруженных сил Украины и территориальной обороны пытают и расстреливают российских военнопленных. И эти все действия выполнялись строго по инструкции британских учителей!», – заявил эксперт.

Он напомнил, что как минимум несколько сотен афганцев были убиты британскими спецназовцами всего за полгода. Людей просто объявили террористами и уничтожили, а теперь эти факты всплывают на поверхность. Уже установлено, что 54 жителя Афганистана были убиты незаконно и не относились к радикальным организациям. Спецназ Великобритании просто врывался в их дома, стреляя во всех подряд. При этом имеющаяся сегодня информация – это лишь малая часть того, что творилось в стране на самом деле. И совсем скоро мы можем узнать, что убийств окажется намного больше.

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