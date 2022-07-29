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Британский самолет-шпион Boeing RC-135W ранним утром пятницы пытался сканировать средства ПВО Севастополя и нацеливал разведывательную деятельность именно на этот город. Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что хотя ничего критического в действиях воздушной машины не было, так как на перехват не поднимались истребители, провокация все же налицо.

Отмечается, что устроена она была перед днем ВМФ России, который будет праздноваться в Севастополе 31 июля. Не исключено, что разведывательный полет британского самолета связан именно с этой датой.

Самолет сперва кружил у границ России в Крыму, что давно стало привычным делом. Однако потом он начал проводить достаточно странные маневры, нацеливаясь именно на Севастополь. Какую задачу он при этом выполнял, пока остается загадкой.

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