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Британский офицер выгнал украинских беженцев с пятью детьми на улицу. Ранее он сам предложил им размещение. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Подробности передает РИА “Новости”.

Инцидент произошел в городе Фэрхем в графстве Хэмпшир. Семья из Киева, состоящая из десяти человек, пятеро из которых дети, два месяца жила в Польше, а затем переехала в Великобританию.

Жители Фэрхема Дадли и Келли Мальстер согласились приютить их в своем доме в рамках государственной программы. Украинцы рассказали, что изначально к ним отнеслись очень гостеприимно, встретили в местном аэропорте. Но через несколько недель без предупреждения разорвали соглашение о предоставлении жилья. Беженцам дали срок до 15 июля, чтобы покинуть дом.

Беженцы рассказали: “Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют. Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Хозяин бессердечен”.

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