читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За перемещением подводных лодок ВМФ России из Арктики в Балтийское море внимательно следил британский фрегат HMS Portland. В какой-то момент он слишком близко подошел к субмаринам в стремлении продемонстрировать силу, рассказал портал Avia.Pro.

Фрегат продолжал наблюдать за подводными лодками «Северодвинск» и «Вепрь», когда они 16 и 19 июля услужливо всплывали по отдельности в Северном море, к северо-западу от Бергена, Норвегия. Во время операции фрегат Portland и поднятый вертолет Merlin Mk2 работали с морским патрульным самолетом P-8A Poseidon, базирующимся в базе ВМС в Лоссимуте», – рассказали эксперты.

Они также опубликовали фото, подтверждающее сближение фрегата с одной из подводных лодок. Оно показывает, что действия Королевского флота Великобритании действительно были очень уж похожи на провокацию.

Вам может понравиться

Independent: в Польшу для “помощи” беженцам приезжали британские педофилы

Педофилы из Великобритании “организовали туры” в Польшу якобы для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины. Как минимум с десяток британских граждан, которые ранее были осуждены за сексуальные преступления против половой

Депутат Бундестага заявила о необходимости отмены антироссийских санкций

“Экономическая война”, которую Евросоюз развязал против России, ничем хорошим для Германии не закончится. Такое мнение высказала депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт, бывший лидер парламентской фракции Левой партии. Как сообщает издание

В Минздраве РФ призвали граждан пройти ревакцинацию от коронавируса

На фоне постепенного роста числа заражений коронавирусом в Министерстве здравоохранения России вновь напомнили о необходимости вакцинации или ревакцинации против ковида – болезни, которую вызывает инфекция. Как сообщает РИА “Новости”, соответствующее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |