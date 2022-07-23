За перемещением подводных лодок ВМФ России из Арктики в Балтийское море внимательно следил британский фрегат HMS Portland. В какой-то момент он слишком близко подошел к субмаринам в стремлении продемонстрировать силу, рассказал портал Avia.Pro.

Фрегат продолжал наблюдать за подводными лодками «Северодвинск» и «Вепрь», когда они 16 и 19 июля услужливо всплывали по отдельности в Северном море, к северо-западу от Бергена, Норвегия. Во время операции фрегат Portland и поднятый вертолет Merlin Mk2 работали с морским патрульным самолетом P-8A Poseidon, базирующимся в базе ВМС в Лоссимуте», – рассказали эксперты.

Они также опубликовали фото, подтверждающее сближение фрегата с одной из подводных лодок. Оно показывает, что действия Королевского флота Великобритании действительно были очень уж похожи на провокацию.