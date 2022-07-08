Бывший британский разведчик, а ныне военный аналитик Фрэнк Ледвидж уверен, что западное оружие не приносит Украине никакой существенной пользы. ВСУ продолжают проигрывать на всех фронтах и очень близки к краху. Причем виноват в этом Запад.

Эксперт признает, что США и их союзники достаточно активно пичкают Украину оружием, однако того, что они дают, совсем мало для полноценных контрнаступательных действий. Российские ВС, которые проигрывают ВСУ в численности, действуют весьма грамотно и профессионально, добиваясь все новых и новых успехов.

По мнению Ледвиджа, для организации контрнаступления ВСУ необходимо отправлять в Киев танки «Абрамс» и ударные вертолеты, артиллерийские орудия, ракетные установки и бронемашины Bradley. Причем объемы поставок нужно существенно наращивать, так как тех количеств, которые Запад передает Украине, недостаточно.