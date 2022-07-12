Россия приостановила поставки газа по трубопроводу “Северный поток – 1” в Европу. Но это временное явление. Сейчас на магистрали проводятся плановые технические работы. Но в Европе начинается паника, многие считают, что кран перекрыт навсегда.

Британские журналисты издания The Times заявили, что власти европейских стран опасаются, что у них больше не будет газа из России.

Аналитик по проблемам энергетики Сергей Вакуленко отметил: «Природный газ становится одним из главных полей битвы в геоэкономической войне между Россией и Западом».

Европе уже сейчас приходится принимать меры, чтобы экономить топливо. Например, жителям Германии порекомендовали меньше тратить горячей воды.

Читатели британского издания активно отреагировали на эту новость. Один из пользователей оставил комментарий: «Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда экономика Германии рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного скорбящего».