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Министерство обороны Великобритании продемонстрировало видеоролик, который доказывает, что офицеры британской армии обучают украинских солдат пользоваться автоматами. Подробности передает издание “Московский Комсомолец“.

Украинские военные прибыли на военную базу в Манчестере на трехнедельный курс подготовки. В видеоролике один из офицеров-инструкторов сообщил, что украинских боевиков планируют обучить не только правилам обращения с оружием, но и основам военного дела.

В обучающей программе приняли участие украинские солдаты в возрасте от 18 до 60 лет. Всем бойцам предлагается пройти сокращенную программу, которая состоит из 28 недель курса боевой пехоты от Учебного центра пехоты Вооруженных сил Великобритании в Каттерике.

Журналисты издания Daily Mail отметили, что солдаты, находящиеся в Эдинбурге в третьем стрелковом батальоне ВС Братании наблюдали за всеми действиями ВСУ.

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