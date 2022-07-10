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Британская разведка пристально следит за всем тем, что происходит на территории проведения спецоперации на Украине. 10 июля Минобороны Великобритании озвучило очередную сводку по данным, предоставленным своей разведкой. Подробности передает “Свободная пресса“.

Британская разведка уверена, что главной целью российских военных станет установление контроля над трассой, которая связывает Донецк с Харьковом. Также разведка отметила, что российские военные добились за последнее время несколько территориальных успехов в районе Попасной. Сейчас российская армия будет пытаться установить контроль над трассой Е40, взяв ее под огневой контроль.

В своей сводке Минобороны Великобритании заявило: «Контроль над трассой Е40, которая связывает Донецк с Харьковом, вероятно, станет важной целью для России, поскольку она пытается продвинуться через Донецкую область».

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