Украинские и российские ВС на Херсонском направлении и в Донбассе ведут безрезультатные боевые действия, сообщили представители Минобороны Великобритании. Они отметили, что Киев предпринимает попытки контрнаступления на Херсон, которые заканчиваются провалами.

Лишь недавно сообщалось, что одна из таких контратак завершилась для ВСУ крупными потерями живой силы и техники. Но Киев продолжает собирать новые «ударные кулаки» из 2-3 рот, снабжает их парой танков и снова гонит на Херсон, передает “Свободная пресса”.

Российские ВС потерь не несут, но их продвижение по Донбассу также нельзя назвать успешным, заявляет британское военное ведомство. Эксперты поясняют, что командование российской армии не может решить, усилить наступательные действия в регионе либо перебросить дополнительные силы на запад, для обороны Херсонской области. Именно поэтому ни одна из сторон пока не может добиться значимых результатов.