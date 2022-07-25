читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские и российские ВС на Херсонском направлении и в Донбассе ведут безрезультатные боевые действия, сообщили представители Минобороны Великобритании. Они отметили, что Киев предпринимает попытки контрнаступления на Херсон, которые заканчиваются провалами.

Лишь недавно сообщалось, что одна из таких контратак завершилась для ВСУ крупными потерями живой силы и техники. Но Киев продолжает собирать новые «ударные кулаки» из 2-3 рот, снабжает их парой танков и снова гонит на Херсон, передает “Свободная пресса”.

Российские ВС потерь не несут, но их продвижение по Донбассу также нельзя назвать успешным, заявляет британское военное ведомство. Эксперты поясняют, что командование российской армии не может решить, усилить наступательные действия в регионе либо перебросить дополнительные силы на запад, для обороны Херсонской области. Именно поэтому ни одна из сторон пока не может добиться значимых результатов.

Вам может понравиться

МК: Эксперт Ходаренок оценил прогноз британской разведки о скором “ответном ударе” ВСУ

Британская разведка Mi-6 ошибочно оценивает обстановку на Донбассе и совершенно не понимает тактику, используемую ВС РФ. Ее заявления основаны на неверных предпосылках, а поэтому не имеют ничего общего с действительностью,

NYT: США уже не верят в способность Украины победить Россию

Киев всеми силами пытается доказать Западу, что способен на равных сражаться с ВС РФ, но при этом бьет почему-то исключительно по мирному населению. Один из последних примеров – это Новая

Консоли Steam Deck рекордно подешевели в России

Портативная игровая консоль от компании Valve, которой принадлежит цифровая платформа Steam, за последнее время существенно опустилась в стоимости. Steam Deck можно купить по цене от 55 тысяч рублей. В марте
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |