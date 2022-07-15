Пропаганда ВСУ довольно часто выходит за рамки разумного и часто превращается в полный абсурд. Но оказывается, это заразное заболевание затронуло и вполне солидную британскую разведку Mi-6, которая вдруг сообщила о бомбардировке ВС РФ острова Змеиный.

Разведчики знаменитой службы заявляют, что российские войска якобы «забыли» на острове какую-то технику либо сверхсекретную документацию и сейчас пытаются ее уничтожить. Однако подобные версии вызывают много вопросов, пишет портал «Военное обозрение».

Напомним, что ВС РФ покинули остров Змеиный 30 июня, сделав жест доброй воли. После этого они нанесли удар по нему, когда украинский десант высадился устанавливать флаг и попытался «нарисовать» красивую картинку своей очередной «перемоги», снимая видео и фото для социальных сетей. Десант понес потери, но Киев по своему обыкновению заявил, что все хорошо, флаг на месте. О погибших боевиках не было произнесено ни слова, так как для ВСУ это всего лишь расходный материал.

С тех пор то Украина, то теперь уже британская разведка периодически выбрасывают в Сеть новости об обстреле Змеиного российскими войсками. Однако не могут дать ответ на простые вопросы – зачем ВС РФ бить по пустой скале и почему они не уничтожили ненужные документы и технику сразу, покидая остров.

Напомним, что эксперты уверены, что Змеиный еще вернется по контроль российских войск, причем никаких усилий для этого прилагать не потребуется. Но произойдет это, когда дойдет очередь до освобождения Одессы.