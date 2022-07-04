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“Сотни” украинских боевиков совсем скоро завершат обучение использованию 105-миллиметровых гаубиц L118 и реактивных систем залпового огня M270B1 в Великобритании. Об этом пишут британские СМИ, которые не забывают сдобрить сообщение традиционными лозунгами о “победе Украины” и “защите демократии”, рассказал портал “Военное обозрение”.

Авторы отмечают, что точная численность обучающихся не указывается, но ранее те же британские СМИ писали о 230 военнослужащих ВСУ.

Обучение проводится в графстве Уилшир в юго-западной части Англии. Оно осуществляется в интенсивном режиме и занимает 1 неделю.

Напомним, что M270B1 представляет собой модернизированную версию M270 MRLS, в которой применяются ракеты M31A1 с дальностью поражения целей 80 километров.

Гаубицы L-118 могут посылать активно-реактивные снаряды на 20,5 км, а осколочно-фугасные – на 17,2 километра. Орудия можно назвать устаревшими, так как они активно заменяются на новые. Однако в последней версии они имеют лазерную инерциальную артиллерийскую систему прицеливания LINAPS, значительно повышающую точность стрельбы.

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