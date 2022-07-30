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Поставками на Украину оружия Североатлантический альянс вооружает подразделения Народной милиции ДНР, рассказал военнослужащий одного из подразделений НМ с позывным «Док».

Он рассказал, что союзные силы заставляют отступать противника, который часто бросает оружие на позициях. Также бойцы Народной милиции получают трофеи в бою.

«Мы не можем забрать все сразу, потому что все-таки обстрел той линии, где мы заступаем, по нам работает сразу противник. Что мы успели ухватить — мы хватаем, отходим назад, потом в следующей волне атаки наши ребятки стараются еще добрать то вооружение, которое бросают на месте ВСУ», – рассказал военнослужащий ДНР.

Он добавил, что иногда в качестве трофеев удается захватить танки и тяжелое вооружение, а также поблагодарил Североатлантический альянс за снабжение НМ современным оружием. Оно дает возможность развивать успех в боях с противником.

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