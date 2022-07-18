Группировка ВС РФ «Отважные» продолжает успешное наступление на Северск. Российские военнослужащие выбивают украинских боевиков из мощных укрепрайонов, которые Киев понастроил в последние 8 лет, и готовятся захлопнуть котел вокруг города, сообщил портал «Русская весна».

Длительная подготовка ВСУ к обороне негативно сказалась на темпах наступления союзных сил. Однако задержать их надолго националистам не удалось. Беспилотные аппараты обнаруживают хорошо укрепленные позиции, после чего по ним начинают работать артиллерийские орудия, оставляющие в оборонительных порядках бандеровцев огромные дыры.

Точечные удары позволяют прорывать защиту ВСУ, поэтому командование армии противника уже приняло решение о выводе войск из города. Теперь им остается лишь успеть отступить до того момента, как Северск будет полностью окружен. В противном случае подразделениям останется лишь сдаваться в плен.