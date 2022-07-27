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ВСУ удавалось довольно долго удерживать Углегорскую ТЭС, так как ВС РФ не торопились идти в лобовую атаку на этот объект. Однако штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» украинские боевики не смогли ничего противопоставить.

Бойцы частной военной компании, имеющие огромный опыт подобных операций, быстро заблокировали станцию. Они ликвидировали огневые точки и в результате штурма установили над объектом полный контроль, сообщил портал «Русская весна».

В настоящий момент на Углегорской ТЭС проводится зачистка. Имеется информация о крупных потерях в рядах ВСУ, которые не ожидали столь активных действий от бойцов ЧВК и уж точно не рассчитывали на отражение лобового штурма.

Напомним, что на территории теплоэлектростанции боевики ВСУ установили множество растяжек и мин, что несколько осложняет процесс зачистки.

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