Ботаники из Высшего университета Сан-Андреса в Боливии совместно с группой британских и американских коллег открыли новый вид гигантских водяных лилий рода Victoria. Подробная информация о находке была опубликована в журнале Frontiers in Plant Science.

Ранее биологи считали, что есть только два вида лилий: Victoria amazonica или Victoria cruziana. Но около 177 лет назад из Боливии в Великобританию доставили образец растения, который не был похож на остальных собратьев-лилий.

Эти водяные лилии было очень сложно изучать из-за размера и мясистости. Но, несмотря на трудности, исследователи смогли получить образцы ДНК из сохранившегося гербария. Именно благодаря этому удалось открыть новый вид.

Ученые отмечают, что новая водяная лилия является самой крупной. Размер ее кувшинок достигает 3,2 метра, а цветы превышают размер человеческой головы.