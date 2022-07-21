Среди стрелкового оружия, которое Запад поставляет на Украину, особо можно выделить дорогостоящие снайперские комплексы. В основном это винтовки Barret 308-408 калибров, рассказал изданию “Украина.ру” депутат Госдумы Александр Бородай.

Он рассказал, что речь идет о весьма дорогих дальнобойных снайперских комплексах, которые выделяются высокой надежностью и качеством. Соединенные Штаты отправляют их на Украину в больших количествах, как и другое стрелковое оружие. Впрочем, в этой категории лучше старого доброго автомата Калашникова еще никто не придумал.

Также Бородай выделил пистолеты «Форт» украинского производства, которые часто встречаются у боевиков ВСУ.

Напомним, что Запад начал снабжать Украину оружием еще до начала спецоперации ВС РФ. На последней встрече в формате «Рамштайн» НАТО пообещал передать Киеву вооружение для суши, неба и моря.