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Телеканал Sky News показал видеозапись, которую сделал врио главы правительства Великобритании Борис Джонсон с истребителя Eurofighter Typhoon. На прошлой неделе премьер принимал участие в воздушных маневрах и исполнял функции второго пилота.

На записи запечатлен сам Джонсон в летной экипировке, поднимающий вверх большой палец. Журналисты сообщили, что съемка производилась во время учений по дозаправке истребителей в воздухе.

Напомним, что в настоящий момент Джонсон является временно исполняющим обязанности премьер-министра, так как в начале июля он был вынужден объявить о своей отставке. Сейчас проводятся выборы нового главы Консервативной партии. Процедура включает в себя несколько этапов, поэтому завершится только 5 сентября. Именно в этот день будет объявлено имя нового главы правительства.

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