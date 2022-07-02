Остров Змеиный подвергся мощному удару сразу шестью бомбами. Три из них точно попали по скале, а еще одна поразила неизвестное судно, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты предполагают, что удары наносились с фронтового бомбардировщика Су-24. Также существует версия об атаке украинского «Байрактара», однако ее опровергает нехарактерный фоновый шум.

Официальной информации об ударе по Змеиному пока нет. Судя по всему, он наносился шестью авиабомбами ФАБ-250. Одна из них уничтожила малый ракетный либо десантный катер, находившийся рядом с островом.

Видеозапись точно снималась с украинской территории. Самолет, который атаковал остров, летел с северо-востока. По каким именно целям наносился удар, в настоящий момент неизвестно.