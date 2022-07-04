Донбасс превратился в “ад на земле” для украинской армии. Об этом рассказало издание The Independent, журналисты которого пообщались с военнослужащими ВСУ.

Так, один из них рассказал, что потери, озвучиваемые руководством страны, сильно занижены. Командование ВСУ говорит о 100-200 военнослужащих в сутки, однако его подразделение буквально за три дня потеряло 150 человек. На Донбассе же воюет очень много таких батальонов.

«По телевизору показывают красивые картинки линии фронта, солидарности в армии, но в жизни всё по-другому. В определенный момент непрекращающиеся обстрелы не позволяли солдатам стоять в окопах», рассказал боец.

Он также отметил, что из-за этих обстрелов часто не получается вывезти тела сослуживцев с поля боя, поэтому они остаются там и числятся потом пропавшими без вести.