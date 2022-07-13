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Группировка «Отважных» ВС РФ открыла путь на Северск, уничтожив целые подразделения бандеровцев, рассказали военные корреспонденты портала «Русская весна»,

Они сообщили об ожесточенных боях на западной окраине Верхнекаменского, где располагался крупный опорный пункт украинских националистов. Все боевики оборонявшие укрепрайон, ликвидированы. Кроме того, Киев потерял возможности для маневра и сейчас перед его войсками стоит очень простой выбор – продолжать отступление к Славянску, сдаваться в плен или умирать.

Напомним, что Северск и Артемовск в настоящий момент являются приоритетными целями российских войск. Оба города находятся в низине, поэтому эксперты предполагают, что Киев не сумеет организовать эффективную их оборону. Поэтому подразделения ВСУ скорее всего начнут отходить к Славянску и Краматорску, где должна состояться решающая битва за Донбасс.

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