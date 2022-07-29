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Телеграм-канал «Милитарист» рассказал о внезапно повысившейся активности на украинской авиабазе Васильков неподалеку от столицы. Авторы публикации пояснили, что персонал объекта в спешном порядке перекрашивает боевые самолеты своих ВВС в цвета Военно-космических сил России.

Зачем это нужно, догадаться совсем несложно. Киев в очередной раз придумал какой-то гениальный и чрезвычайно хитрый план и теперь ведет напряженную подготовку к его реализации.

Учитывая полное превосходство в воздухе над Украиной российских ВКС, можно предположить, что речь идет совсем не о боевой операции. Скорее всего командование ВСУ задумало новую провокацию с перекрашенными самолетами, чтобы хоть в чем-нибудь обвинить Москву.

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