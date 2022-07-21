В непосредственной близости от российской границы у села Избицкое украинские боевики «засеяли» целые «плантации» противопехотными минами ПФМ-1, называемыми также «лепестками». Националисты осуществляют минирование дистанционно с применением реактивных систем залпового огня, сообщает РИА Новости.

Резервисты ЛНР рассказали, что подобные акции ВСУ проводят регулярно. «Лепестки» представляют собой «подлые мины», которые весьма опасны, так как не убивают наступившего на них человека сразу, а сперва наносят серьезные повреждения нижним конечностям.

При этом пострадавшего от мин нужно как можно скорее госпитализировать, иначе его гибель в страшных мучениях станет неминуемой, отмечают военнослужащие. Они также рассказали, что в районе Избицкого со стороны Харьковской области украинские банды периодически устраивают обстрелы с применением тактики «кочующих минометов».