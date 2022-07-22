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Морально-психологическое состояние большинства боевиков ВСУ оставляет желать лучшего. Они все чаще бросают позиции, уходя прямо с поля боя либо и вовсе отказываются ехать в зону боевых действий, рассказало издание «Известия».

Авторы публикации напомнили, что 100-я бригада ВСУ, которая была сформирована из представителей территориальной обороны Луцка, стала первым подразделением, которое вопреки приказу не поехало на фронт. Военнослужащие заявили, что они не прошли необходимую подготовку и не имеют опыта боевых действий.

Подобные бунты неоднократно вспыхивали и в других регионах Украины. Боевики хорошо видят, что ВСУ несут крупные потери в боях на Донбассе, поэтому совсем не рвутся на передовую. Если же они попадают туда, то бросают оружие и дезертируют либо сразу сдаются в плен.

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