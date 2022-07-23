Боевики ВСУ, который 4-5 месяцев находятся на передовой, нуждаются в срочной ротации. В противном случае они столкнуться с необратимыми психологическими проблемами, заявил львовский журналист, который сейчас числится в 103-й бригаде территориальной обороны.

Он пояснил, что отношение командования к бойцам ВСУ оставляет желать лучшего. Уже сейчас многие военнослужащие на передовой имеют серьезные проблемы с психикой. Если они останутся в зоне боевых действий, последствия будут весьма плачевными.

Именно поэтому командование просто обязано провести ротацию, дать боеспособным подразделениям время на передышку. Но оно этого не делает. Также руководством армии наплевательски относится к крупным потерям в рядах ВСУ, игнорирует необходимость в отправке подкрепления и поставках дополнительного вооружения на передовую.