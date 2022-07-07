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В Минобороны РФ заявили о том, что украинский батальон “Кракен” отказался выполнять приказ своего командования вдвигаться в Покровское.

В российском министерстве сообщили: “Так, 226-му батальону украинского националистического формирования “Кракен” 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы “Соледар”. Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ”.

Кроме того, стало известно, что командование ВСУ приказало сократить сроки лечения раненных военнослужащих. Их будут отправлять в районе боевых действий без прохождения реабилитации. Сейчас киевский режим бросает на передовую нацбатальоны, которые ранее выполняли задачи в тылу, действовали в качестве заградотрядов. Такая необходимость возникла из-за острой нехватки личного состава подразделений.

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