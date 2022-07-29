Подразделения ВСУ, которые дислоцируются между Николаевом и Херсоном, регулярно несут крупные потери. Российские ВС имеют огромное огневое превосходство, что вынуждает боевиков 24 часа в сутки прятаться в блиндажах от артиллерийских снарядов.

О ситуации по Николаевом рассказал один из военнослужащих ВСУ. Он отметил, что ВС РФ сосредоточили на этом направлении крупные силы, которые превосходят украинские подразделения по численности, а также по количеству вооружений. В основном превосходство обеспечивается артиллерийскими орудиями, бронетранспортерами, танками и прочим оружием.

О каком-либо наступлении боевики ВСУ даже не думают. Наоборот, они отступают, так как огневая мощь российских войск не позволяет удерживать даже хорошо укрепленные позиции.