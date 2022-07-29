читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подразделения ВСУ, которые дислоцируются между Николаевом и Херсоном, регулярно несут крупные потери. Российские ВС имеют огромное огневое превосходство, что вынуждает боевиков 24 часа в сутки прятаться в блиндажах от артиллерийских снарядов.

О ситуации по Николаевом рассказал один из военнослужащих ВСУ. Он отметил, что ВС РФ сосредоточили на этом направлении крупные силы, которые превосходят украинские подразделения по численности, а также по количеству вооружений. В основном превосходство обеспечивается артиллерийскими орудиями, бронетранспортерами, танками и прочим оружием.

О каком-либо наступлении боевики ВСУ даже не думают. Наоборот, они отступают, так как огневая мощь российских войск не позволяет удерживать даже хорошо укрепленные позиции.

Вам может понравиться

Баранец: Новый разведкомплекс на базе Су-34 поможет снизить потери в спецоперации до минимума

Новый российский разведывательный комплекс позволит в режиме онлайн отслеживать обстановку на поле боя и видеть буквально каждое действие противника, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал появление в распоряжении

ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры Украины в Кропивницком

Днем 28 июля город Кировоград (в ходе «декоммунизации» переименован в Кропивницкий) подвергся мощному ракетному обстрелу. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись этой атаки, однако точно определить, какие цели поразили ракеты, по

Группе “Руки вверх” запретили давать концерты в Эстонии

Недоумение вызвало у продюсеров российской поп-группы “Руки вверх” решение властей Эстонии запретить ей въезд в страну. Никаких туров по странам Прибалтики группа не планировала. Об этом сообщает РИА “Новости” со
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |