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Власти Евросоюза (ЕС) всерьёз озабочены тем, что Москва резко прекратит экспорт природного газа. В Европе российские энергоносители используются как в системе ЖКХ при отоплении жилья, так и в промышленном производстве.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС, меры, которые бы позволили частично компенсировать негативные последствия от остановки перекачки газа из России в Европу, уже разрабатываются. Среди них, в частности, указывается проведение информационной кампании среди жителей европейских государств с просьбой сокращать использование отопительных систем.

Пока документ о чрезвычайных мерах не принят. Его планируют дорабатывать и вносить в него изменения. Однако утверждается, что уже предусмотренные меры смогут на треть сократить негативные последствия для Европы, если поставки газа прекратятся внезапно.

Опасения по поводу отказа российской стороны поставлять газ возникли на фоне остановки работы трубопровода “Северный поток” на плановый ремонт. Он начался несколько дней назад и должен продлиться не более 10 суток. Однако в Европе полагают, что Россия может так и не открыть газовый вентиль. Ситуация усугубляется тем, что в Германию не может прийти из Канады важное оборудование для функционирования “Северного потока”. Этому мешают западные санкции.

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