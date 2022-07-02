Указ российского президента Путина по «Сахалину-2» заставит Японию конкурировать с Европой на рынке энергоресурсов. Токио сейчас срочно понадобятся альтернативные источники поставок газа, однако найти их будет непросто, так как Европа «окучивает» основных поставщиков уже несколько месяцев.

Выходом для Японии станет приобретение газа на тех рынках, которые и так уже перегружены. Это, в свою очередь, спровоцирует очередной всплеск повышения спотовых цен и панику.

Сейчас глава министерства торговли Японии Коити Хагиуда пытается договориться об увеличении поставок газа с Австралией и Соединенными Штатами. Цены же продолжают подниматься. С января они выросли почти на треть на азиатском рынке и вдвое – на европейском.

Напомним, что ранее японское издание Nikkei сообщило, что указ Путина по «Сахалину-2» приведет к тому, что Япония в самый напряженный сезон может остаться беж электроэнергии.