Россия намерена использовать зависимость Европы от своего природного газа в политических целях. Кремль и “Газпром” будут искать предлоги, чтобы поставки энергоносителей находились на минимальном уровне. Такая ситуация должна сделать Европу более сговорчивой в вопросе отмены экономических санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Уже сейчас газопровод “Северный поток”, который является основной магистралью для поставки российских энергоресурсов в Европу, работает не на полную мощность. К началу отопительного сезона ситуация с поставками природного газа может усугубиться, предполагает издание. А зимой страны Евросоюза вовсе могут остаться без топлива. Однако в случае, если санкционное давление со стороны Европы спадёт, то и поставки газа могут вернуться на прежний уровень, отмечают журналисты.

В самой Европе неоднократно заявляли, что зависимость стран на континенте от российского газа критическая. “Голубое топливо” нужно не только для отопления домов зимой, но и для работы промышленных предприятий.