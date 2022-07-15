Сложная ситуация в глобальной экономике из-за антироссийских санкций вынуждают Китай искать альтернативные источники импорта угля. Власти КНР опасаются, что из-за экономических ограничений, которые страны Запада ввели в отношении энергоносителей из России, может увеличиться конкуренция за них со стороны азиатских государств. А это в свою очередь может привести как к росту цен, так перебоям в поставке топлива для выработки электричества. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, в Китае уже готовятся снять запрет на импорт угля из Австралии, а китайские компании уже в скором будущем планируют подписать с австралийцами соглашения на поставку топлива.

Ранее Канберра была главным экспортёром угля для Китая. Однако с 2020 года в КНР ввели запрет на поставку в страну угля из Австралии. Bloomberg отмечает, что речь в данном случае идёт не о каком-то законе, а о неофициальном запрете, которому строго следовали китайские компании.