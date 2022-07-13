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Украинские националисты были выбиты с курорта «Голубые озера», благодаря чему ВС РФ начали более активно двигаться по направлению к Славянску. Об это изданию «Свободная пресса» рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Он уточнил, что официально украинский Генштаб не сообщал об уходе из этого района. Боевики хоть и отступают, но все же огрызаются, обстреливая по своему обыкновению мирные населенные пункты.

Информацию об отходе ВСУ подтвердили аналитики ISW – американского Института изучения войны. Они предсказали быстрое продвижение российских войск к Краматорску и Славянску, продолжение артиллерийских ударов по позициям украинских боевиков, а также окружение агломерации, которое приведет к установлению контроля над обоими населенными пунктам.

11 июля, по сообщению американских аналитиков, ВС РФ успешно атаковали Дибровное, Адамовку, Долину и другие населенные пункты в окрестностях Славянска, а также село Черкасское, находящееся к северо-западу от Краматорска. Такие удары будут продолжаться до полного окружения двух крупнейших крепостей ВСУ.

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