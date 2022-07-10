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С 11 июля российская сторона прекращает подачу природного газа по трубопроводу “Северный поток – 1”. Это связано с ремонтными работами на газопроводе. Между тем в среде немецких бизнесменов уже появились опасения, что после окончания ремонта подачу “голубого топлива” не восстановят. Об этом пишет издание Bild.

По регламенту ремонтные работы могут продолжаться до десяти дней. Однако с учётом геополитической обстановки и охлаждения отношений между Россией и Евросоюзом опасения по поводу прекращения поставок российского газа небеспочвенны, считают немецкие журналисты.

Они уверяют, что больше других о возможном прекращении подачи российского газа навсегда тревожатся представители химической и фармакологической промышленности. На их долю приходится 15 процентов от всего импортируемого в страну “голубого топлива”. Если поставки газа прекратятся или значительно сократятся, то многие промышленные предприятия Германии ждёт разорение, пишет Bild.

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