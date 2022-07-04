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На фоне плохих отношений между Евросоюзом и Россией жители Германии всё больше говорят о боязни замёрзнуть зимой без российского газа. Его поставки существенно сократились, а цены на “голубое топливо” при этом выросли. В этой связи каждый второй житель Германии заявляет о страхе замёрзнуть. Таковы результаты опроса, которые приводит немецкое издание Bild.

Кроме этого, опрос показал, что около половины немцев говорят об ухудшении своего благосостояния из-за высокой инфляции, которая разразилась в Евросоюзе – цены повышаются практически на всё, однако благосостояние немцев при этом не растёт. Издание уверяет, что нынешняя инфляция в Европе – рекордная с тех пор, как 20 лет назад страны континента перешли на единую валюту: евро.

Подавляющее большинство респондентов (75%) назвали повышение цен тяжёлым или очень тяжёлым потрясением.

Проблемы с поставками российских энергоносителей в страны Евросоюза возникли после введения в отношении России экономических санкций и ограничения их импорта со стороны ЕС. Германия является одним из основных потребителей российского “голубого топлива”. Природный газ в стране используют, как для отопления жилых домов, так и в промышленности.

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