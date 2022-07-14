За период с ноября 2010 по апрель 2011 года британские спецназовцы SAS незаконно убили в Афганистане 54 местных жителя. Речь идет только о тех случаях, в которых уже установлено, что действия военнослужащих Королевских сил противоречили законодательству. Все же количество жертв среди афганцев за этот период исчисляется сотнями, рассказало информационное агентство Би-Би-Си.

Авторы репортажа пояснили, что упомянутые 54 жертвы не были террористами. Однако спецназовцы выставили ситуацию именно так, подбрасывая убитым автоматы Калашникова. Они соревновались между собой в убийствах мирных жителей вместо того, чтобы бороться с радикалами. Впрочем, это неудивительно, побеждать безоружных людей гораздо проще.

Журналисты рассказали, что эта информация была получена после тщательного изучения документов, обнаруженных в провинции Гильменд. Издевательства над афганцами продолжались около полугода. Сейчас спецназовцы SAS воюют на Украине, маскируясь под наемников и были неоднократно замечены в стрельбе по своим, отмечает издание.