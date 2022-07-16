Боевики ВСУ устанавливают маячки в технике, которую бросают при отступлении. Эти неказистые устройства начинают работать сразу после подключения клемм к аккумулятору и указывают координаты боевых машин для артиллерийских ударов по ним, рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Он пояснил, что маячки были обнаружены в ходе осмотра исправной техники, брошенной украинскими военными на поле боя. Их установили в шесть машин из восьми. Безсонов призвал военнослужащих союзных сил помнить о такой возможности и обязательно проверять трофейные танки, бронетранспортеры и БМП.

Кроме того, замминистра сообщил о появлении в Сети якобы пророссийских сайтов, которые создаются украинским Центром информационно-психологических операций. Эти ресурсы сперва привлекают как можно больше пользователей, а затем публикуют антироссийские материалы.