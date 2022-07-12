В Донецкой Народной Республике отметили, что украинская армия начала использовать новую тактику в ходе применения американского вооружения. Первый заместитель руководителя информационного ведомства Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в Telegram-канале заявил, что новая тактика особенно просматривается при использовании РСЗО HIMARS.

Дело в том, что изначально украинские боевики два раза бьют по цели из реактивных систем залпового огня «Ураган» для разрядки ПВО и только потом наносится удар высокоточной ракетой РСЗО HIMARS.

Также новую тактике Вооруженных сил Украины заметил военный эксперт Юрий Подоляка. Речь идет о так называемой “активной обороне”. Ее суть заключается в том, чтобы упорно удерживать населенные пункты. А как только на территорию приходят российские военные, начинается проведение контратаки со стороны украинских боевиков.