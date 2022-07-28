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Прорыв обороны ВСУ по линии Красногоровка-Пески позволил подразделениям союзных сил подобраться к этим городам с максимально удобного направления. Но еще большим неприятным сюрпризом для националистов стало наступление на Марьинку. Боевики, которые считали, что надежно закрепились в этом населенным пункте, были вынуждены спасаться бегством, рассказал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Подразделения Народной милиции ДНР, воспользовавшись эффектом неожиданности, вошли в город и закрепились на северных его окраинах. Кроме того, они удерживают под огневым контролем участок трассы, ведущий от Красногоровки до Марьинки, не давая противнику воспользоваться ним для снабжения своих войск.

Перед наступлением на Марьинку артиллерия союзных сил достаточно долго утюжила позиции противника. Это позволило уничтожить множество ангаров с техникой и складов с боеприпасами. Кроме того, артиллерийские орудия боевиков ликвидированы непосредственно на позициях.

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