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Замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов продемонстрировал карту продвижения союзных сил в районе Марьинки, Красногоровки и населенного пункта Пески.

Он пояснил, что хотя наиболее актуальные изменения в карту вносились «на коленке» и вручную, она все же позволяет получить представление об успешных действиях ВС РФ.

Так, союзные силы уже находятся в непосредственной близости от участка стратегически важной трассы, соединяющего Красногоровку с Марьинкой. Полный огневой контроль над ним уже установлен, поэтому ВСУ больше не смогут снабжать свои подразделения новым вооружением и боеприпасами.

Кроме того, в районе Песок и все той же Красногоровки ВС РФ и Народной милиции удалось продвинуться на полтора километра вперед и захватить позиции противника на первой линии обороны.

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