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В телеграм-канале «Военное дело» появилось видео «бесстрашного» украинского боевика, который снял себя на видео на фоне артиллерийского обстрела. При этом он потерял каску, но все же выжил и сделал красивый ролик для TikTok.

«Чего только не сделают бесстрашные украинские солдаты ради красивого видео. Им даже не страшны прилеты российской артиллерии. И каска с бронежилетом не нужны, тяжело с ними. В этот раз ему повезло, не убило» – говорится в посте.

Напомним, что украинские военные неоднократно попадали в экстремальные ситуации, пытаясь сделать красивую видеозапись. Некоторые из них уже больше никогда не смогут повторить свой сомнительный «подвиг», но есть и такие, которым действительно пока ведет. До определенного предела.

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