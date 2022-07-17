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Грузинские власти сокращают меры поддержки украинским беженцам. С 1 августа в силу вступают новые правила, согласно которым уехавшим из страны гражданам Украины больше не будет предоставляться бесплатное жильё – сообщает Russia Today.

По официальным данным мэрии Тбилиси, соответствующей программой поддержки в своё время воспользовались более 5 тысяч человек. К концу года расходы казны на поддержку беженцев по обеспечению их жильём достигнут 14 миллионов лари (это почти 280 миллионов рублей).

Впрочем, совсем без поддержки украинские беженцы не останутся. Власти обещают заменить бесплатное жильё ежемесячными пособиями. Оно составит около 6 тысяч рублей (в пересчёте с лари) на семью.

С начала боевых действия на Украине страну покинули миллионы беженцев. В основном, украинцы отправились в приграничные государства.

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