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Очередной экипаж украинского танка предпочел ретироваться с поля боя. Военнослужащие выбрали для побега укромное местечко в лесу, однако попали в поле зрения видеокамеры разведывательного беспилотника, рассказал портал Avia.Pro.

На кадрах видно, что танк Т-72 украинской армии не имеет серьезных повреждений и вполне мог бы продолжать боевые действия. Но экипаж рассудил иначе и покинул машину в полном составе. При этом боевики бросили в танке не только оружие и боеприпасы, но и военную форму. Подобный случай происходит впервые с момента начала спецоперации.

Скорее всего, боевики избавились от формы, желая прикинуться мирными жителями в случае попадания в плен или случайной встречи со своими же сослуживцами.

Напомним, что бегство украинских военных с поля боя давно носит массовый характер. Непрекращающиеся артиллерийские удары, крупные потери – все это негативно влияет на психику солдат ВСУ, которые дезертируют целыми подразделениями.

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