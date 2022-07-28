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Мировое сообщество хочет досконально разобраться, откуда взялся коронавирус, но этому препятствуют власти Китая. Они утаивают часть важной информации, которая могла бы пролить свет на происхождение вируса. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер – сообщает ТАСС.

Она рассказала, что президент Джо Байден уже общался на эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако чем закончился такой разговор, не уточнила. Пресс-секретарь добавила, что Вашингтон неоднократно подчёркивал, что Пекин утаивает важную информацию по поводу коронавируса. Для того, чтобы сделать власти КНР более сговорчивыми, США продолжают активно взаимодействовать со своими партнёрами по всему миру, подчеркнула Жан-Пьер.

Пандемия коронавируса началась после того, как вирус SARS-Cov-2 вышел за пределы Китая, где был выявлен впервые. Учёные предполагают, что вирус мог быть передан людям от летучих мышей, которых в ряде провинций Китая употребляют в пищу. Впрочем, высказываются версии и об искусственном происхождении вируса, в том числе и в биолабораториях США.

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