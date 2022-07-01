Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, сделанную украинскими военными. Они снимали собственное отступление, но попали под артиллерийский огонь ВС РФ.

Судя по всему, съемку вели с головного бронетранспортера, которому удалось уцелеть. На кадрах видно, как рядом с другим БТР, находящимся неподалеку, взрываются артиллерийские снаряды. Часть машин в результате атаки оказались полностью уничтожены.

При этом удары российской артиллерии наносились с упреждением, что позволяло максимально точно поражать цели. Эксперты предполагают, что использовались корректируемые снаряды «Краснополь», которые получали координаты от парящего в небе беспилотника.

Напомним, что ВСУ отступают на Донбассе, оставляя позиции вместе с оружием и боеприпасамии. В настоящий момент продолжаются бои за Лисичанск, который является последним городом ЛНР, контролируемым Киевом.