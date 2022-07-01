читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, сделанную украинскими военными. Они снимали собственное отступление, но попали под артиллерийский огонь ВС РФ.

Судя по всему, съемку вели с головного бронетранспортера, которому удалось уцелеть. На кадрах видно, как рядом с другим БТР, находящимся неподалеку, взрываются артиллерийские снаряды. Часть машин в результате атаки оказались полностью уничтожены.

При этом удары российской артиллерии наносились с упреждением, что позволяло максимально точно поражать цели. Эксперты предполагают, что использовались корректируемые снаряды «Краснополь», которые получали координаты от парящего в небе беспилотника.

Напомним, что ВСУ отступают на Донбассе, оставляя позиции вместе с оружием и боеприпасамии. В настоящий момент продолжаются бои за Лисичанск, который является последним городом ЛНР, контролируемым Киевом.

Вам может понравиться

Появились первые кадры штурма позиций ВСУ на окраинах Лисичанска

Неизбежность потери контроля над Лисичанском уже осознает даже командование украинской армии. Именно из Киева поступил приказ вывести из города большую часть подразделений, оставив лишь одну линию обороны. Портал Avia.Pro опубликовал

Прибалтике посоветовали не рассчитывать на легкую прогулку в Калининград

Калининград стал одной из острых проблем взаимоотношений России и Запада. Латвийский президент Гитанас Науседа и власти Польши уже выдвинули предложения переименовать российский регион. Все это свидетельствует о желании подтолкнуть Россию

Экс-министр обороны ДНР Стрелков объяснил уход российского гарнизона со Змеиного с военной точки зрения

Остров Змеиный сам по себе совершенно не имеет какого-либо стратегического значения, заявил военный эксперт, экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. Он пояснил, что если бы ВС РФ в настоящий момент проводили
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |