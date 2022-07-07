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Финская компания Polar Night Energy создала первый в мире аккумулятор из песка, сообщает издание BBC. Уточняется, что разработка способна сохранять накопленную тепловую энергию на протяжении нескольких месяцев.

Батарея представляет собой высокий резервуар, в котором содержится 100 тонн обычного строительного песка. Выработка энергии осуществляется пропусканием электротока через проводник, после чего она перенаправляется на песок. Благодаря высокой температуре плавления данный материал сохраняет тепло в течение длительного времени. При этом использование песчаной батареи обходится гораздо дешевле кобальтовых либо литиевых аккумуляторов.

В настоящий момент разработка уже выполняет свои функции, обеспечивая питание локальной отопительной системы. Также в теплообменнике скапливается горячий воздух, который дает возможность получать горячую воду.

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